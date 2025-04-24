Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 15-18 Nisan 2025 tarihleri arasında Burdur’da düzenlenen Üniversiteler Arası Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi Büşra Akın, kadınlar 55 kilogram sağ kol kategorisinde Türkiye ikincisi, sol kol kategorisinde ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Aynı şampiyonada erkekler 90 kilogram kategorisinde yarışan Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi İlyas Karaman, sağ kolda Türkiye dördüncülüğü, sol kolda ise Türkiye beşinciliği elde etti.

Öte yandan, 14-16 Nisan 2025 tarihleri arasında Çorum’da gerçekleştirilen U20 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nda, Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Elif Sude Elmalı, 62 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncülüğüne ulaştı.

Yozgat Bozok Üniversitesi yetkilileri, öğrencilerin elde ettiği derecelerin üniversite adına gurur verici olduğunu belirterek, başarıların devamını diledi.