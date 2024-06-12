Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından 20 Mayıs 2024 tarihinde organize edilen Anadolu Üniversiteleri Birliği III. Proje Yarışması, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz’ın danışmanlığında çalışmalarını yürüten Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Cebrail Yıldırım “Mutant Kenevir Genotiplerinde Seleksiyon ve Ümitvar Kenevir Hatlarının Belirlenmesi” başlıklı projesiyle öğrenciler kategorisinde birinci oldu.

Kenevir Araştırmaları Enstitüsü’nde çalışmalarını sürdüren araştırma görevlisi Cebrail Yıldırım, üniversitenin ihtisas alanı olan “Endüstriyel Kenevir” alanında danışmanı Prof. Dr. Güngör Yılmaz ile birlikte çok sayıda farklı kenevir projelerine de katkı sağlamakta.

Proje kapsamında kenevirin yetiştirme tekniklerinin iyileştirilmesinin, kenevir gen kaynaklarının artırılması ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yeni kenevir çeşitlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kenevirle ilgili her türlü bilimsel çalışmaya destek veren Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Anadolu Üniversiteleri Birliği Proje Yarışmasında elde ettiği birincilikten dolayı kurumu ve şahsı olarak duyduğu memnuniyeti dile getirerek Araştırma Görevlisi Cebrail Yıldırım’ı tebrik etti.