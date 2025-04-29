Yozgat Bozok Üniversitesi İş Sağlığı Güvenliği ile Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi personelleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Bu özel günlerin önemine dikkat çekmek amacıyla üniversite personelleri, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu ve Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya’yı makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerde, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin erken yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekmek amacıyla farklı bir uygulamaya imza atıldı.

Etkinlik kapsamında iş sağlığı ve güvenliği temalı kıyafetler giyen çocuklar da programa katıldı. İnşaat baretleri, yelekler ve iş güvenliği ekipmanlarıyla donatılmış minik katılımcılar, hem 23 Nisan coşkusunu yaşadı hem de toplumsal farkındalık mesajı verdi.

Ziyarette yapılan konuşmalarda, üniversitenin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceği vurgulanırken, çocukların bu sürece dahil edilmesinin toplumda farkındalık oluşturma adına önemli olduğu ifade edildi.

Etkinlik, hem 23 Nisan’ın neşesini hem de 28 Nisan’ın sorumluluğunu bir araya getirerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.