Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi ile Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından “Haydi Türkçe Konuşalım” programı düzenlendi.

Programa konuşmacı olarak katılan Ankara Diksiyon Eğitim Danışmanlık Şirketi’nin kurucusu Tolga Bare, doğru ve etkili konuşma, beden dili kullanımı, diksiyonun iletişimdeki önemi ve Türkçenin doğru kullanımı konularında katılımcılara bilgiler aktardı.

Türkçenin zenginliği, dili doğru ve özenli kullanmanın iletişimdeki yeri ile toplumsal hayata katkısının ele alındığı programda katılımcılar, günlük hayatta yapılan yaygın dil yanlışları ve doğru telaffuz örneklerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.