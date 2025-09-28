Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat Mûsikî ve Edebiyat Derneği (YOMED) iş birliğiyle, Hz. Mevlânâ’nın doğumunun 818. yıl dönümü nedeniyle Hz Mevlana'yı anma konseri düzenledi.

Bozok Evi, Cumhuriyet Rektörlük Binası’nda uygulanan ve Sanat Yönetmenliğini Halil İbrahim Güneşer’in üstlendiği konsere Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya ve fazla sayıda musiki sever katılım sağladı.

Konserde, farklı enstrümanlar eşliğinde seslendirilen eserlerle Hz. Mevlânâ’nın sevgi, hoşgörü ve birlik mesajları aktarıldı. Katılımcılar, manevi atmosferi yüksek olan bu etkinlikte duygusal anlar yaşadı.