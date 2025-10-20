Yozgat Bozok Üniversitesi’nde 4 yeni proje hizmete açılacak.

Yozgat Bozok Üniversitesi, eğitim kalitesini artırmak ve öğrenci odaklı hizmetlerini geliştirmek amacıyla dört önemli projeyi hizmete açıyor. Açılış töreni 24 Ekim 2025 tarihinde Bilal Şahin Batı Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hizmete alınacak projeler şunlar: “Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi: Uygulamalı eğitimi güçlendirecek ve evcil ile yaban hayvanlara modern tedavi hizmetleri sunacak. Görev Köpekleri Eğitim Koordinatörlüğü: Afet, güvenlik ve arama-kurtarma alanlarında görev alacak köpeklerin bilimsel yöntemlerle eğitim alacağı merkez. Öğrenci Toplulukları Alanı: Sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetler için modern bir buluşma noktası. Bozok Çarşı Alanı: Kampüs yaşamına renk katacak ve öğrencilerin sosyal ile temel ihtiyaçlarına cevap verecek bir yaşam alanı.”

Üniversite yönetimi, tüm akademik ve idari personel ile öğrencileri 24 Ekim’deki açılış törenine davet etti. Tören saat 14.00’te başlayacak.