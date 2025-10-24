Açılış törenine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AK Parti Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, İYİ Parti Milletvekili Lutfullah Kayalar, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, İl Genel Meclisi Başkanı Adnan Ünal, AK Parti İl Başkanı Hasan Kandemir, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, katılımcılara ve basın mensuplarına teşekkür ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Hayvan Hastanesi Yozgat İçin Önemli Bir İhtiyaçtı”

Rektör Yaşar, “Bugün üniversitemize ve ilimize kazandırdığımız önemli bir yatırımı hayata geçirdik. Yozgat’ta üniversiteye bağlı bir hayvan hastanesi ihtiyacı vardı. Açılışını yaptığımız Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, öğrencilerimizin daha nitelikli veteriner hekimler olarak yetişmesine katkı sağlayacak. Aynı zamanda Yozgat’ın hayvan sağlığı alanındaki ihtiyaçlarını da karşılayacak” dedi.

Yaşar, bu yatırımların gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Sayın Valimiz, milletvekillerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte bu yapılanmayı Yozgat’a kazandırdık. Bu çalışmaların duyurulmasında basın mensuplarımızın katkısı bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

“Görev Köpekleri Eğitim Koordinatörlüğü Türkiye’ye Örnek Olacak”

Rektör Yaşar, Bozok Üniversitesi’nde kurulan Görev Köpekleri Eğitim Koordinatörlüğünün, Türkiye’ye örnek olacak bir model olduğunu vurguladı.

Yaşar, “Ülkemiz afetlerle sık sık karşılaşan bir ülke. Bu tür felaketlerde kurtarma çalışmalarında en büyük yardımcımız görev köpekleridir. Görev köpeklerinin yetiştirilmesi ve bu konuda uzman bireylerin yetişmesi amacıyla bu koordinatörlüğü kurduk. Böylece öğrencilerimiz hem yeni bilgi ve beceriler kazanacak hem de ülke genelindeki ihtiyacın giderilmesine katkı sağlayacak” dedi.

“Öğrenci Topluluklarına Özel Alan Oluşturduk”

Üniversitelerin gelişiminde öğrenci topluluklarının önemli bir rol oynadığını belirten Rektör Yaşar, kullanılmayan konteynerlerin dönüştürülmesiyle oluşturulan Öğrenci Toplulukları Alanının, öğrencilerin faaliyetlerini kolaylaştıracağını söyledi.

Yaşar, “Yeşilay, Kızılay, Filistin Topluluğu gibi birçok topluluğumuz var. Fakülteler arası ortak çalışmalara katılan öğrencilerimize uygun bir ortam sağlamak istedik. Bu alan onların sosyal ve kültürel etkinliklerini daha verimli şekilde yürütmelerine imkan verecek” diye konuştu.

“Yaşayan Kampüs Hedefiyle Bozok Çarşı Hayata Geçti”

Rektör Yaşar, öğrencilerin kampüs içinde ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Bozok Çarşı Alanını oluşturduklarını ifade etti.

Yaşar, “Yozgat esnafının desteğiyle öğrencilerimiz için güvenli, modern bir çarşı alanı kurduk. Bu alan sayesinde öğrencilerimiz ihtiyaçlarını kampüs içinde karşılayabiliyor. Böylece hem öğrencilerimizin yaşam alanlarını genişletmiş olduk hem de şehirle üniversite arasındaki bağı güçlendirdik” dedi.

“Bozok Üniversitesi Yozgat’la Birlikte Büyüyor”

Prof. Dr. Yaşar, Bozok Üniversitesi’nin şehirle birlikte büyüyen bir üniversite olduğunu belirterek, “Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat’la birlikte yol yürüyor. Yeni projeler geliştiriyor, yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Öğrencilerimizi toplumla buluşturan, üretken ve güvenli bir üniversite olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Basın mensuplarına da teşekkür eden Yaşar, “Bizim çalışmalarımızı halka duyurma konusunda gösterdiğiniz çaba için sizlere teşekkür ediyorum. Hep birlikte Yozgat’a değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.