Törene Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, daire müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Bozok Üniversitesi Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Dönüşüm Geçiriyor”

Törende konuşan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, son iki yılda üniversitenin önemli bir dönüşüm yaşadığını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada sadece yeni bir dönemi açmıyoruz, yaptığımız çalışmalarla Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunan bir üniversite olduğumuzu ilan ediyoruz. Sağlık ve bilimde altyapı devrimini başlattık. Diş hastanemiz, tıp eğitimi simülasyon merkezimiz ve fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezimiz hizmete açıldı. 19 üniteyle başlayan diş hastanemizi modern ameliyathanelerle 39 üniteye çıkardık.”

Sağlık alanındaki yatırımlara değinen Yaşar, “Türkiye’de ilk kez uygulanan sağlıkta güç birliği protokolüyle kısmi afiliasyon modelini başlattık. Yeni tomografi cihazı, modern ameliyathaneler, hemodiyaliz, fototerapi ve endoskopi üniteleriyle gücümüzü artırdık” dedi.

Hayvan Hastanesi, Deneysel Araştırmalar Merkezi ve Görev Kelebekleri Eğitim Koordinatörlüğü gibi projelerin Türkiye'de öncü örnekler arasında yer aldığını vurgulayan Yaşar, Hukuk Fakültesi ve mühendislik alanlarında yapılan çalışmaları anlattı.

“Doluluk Oranı Yüzde 100’ü Geçti”

Rektör Yaşar, üniversitenin öğrenci tercih başarısına da dikkat çekerek, “2025 YKS’de doluluk oranımız yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşti. 572 öğrencimiz ilk tercihiyle, 1500 öğrencimiz ise ilk 3 tercihiyle üniversitemizi seçti” ifadelerini kullandı.

Sektör Kampüste uygulamasıyla 689 öğrencinin sektör profesyonelleriyle birebir çalışma imkânı bulduğunu, 600 öğrencinin etkinlik kayıtlarının dijital platformda tutulduğunu söyledi.

Yaşar, Tazelenme Üniversitesi projesi ve gaziler ile şehit yakınları için yürütülen EBFTA programının Türkiye’de örnek modellerden olduğunu aktardı.

“Bilimsel Üretimde Rekorlar Kırdık”

Araştırma ve geliştirme çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Yaşar, “2024'te 157, 2025’te 219 proje desteklendi. TÜBİTAK projelerimiz 36’dan 63’e yükseldi, 14,3 milyon lira destek aldık. Teknoparkımızda 38 firma Ar-Ge faaliyetlerini sürdürüyor” dedi.

Q1 dergilerde yayın desteği programı ile yüksek etki faktörlü araştırmalara 130 bin liraya kadar destek sağlandığını belirten Yaşar, “2026'da tam akreditasyon hedefiyle ilerliyoruz” diye konuştu.

Kampüste sosyal alanların güçlendirildiğini ifade eden Yaşar, rekreasyon alanları, öğrenci şehir bütünleşmesi, kampüs çarşısı, bozuk evi, bilim iletişim ofisi, spor ve kültür faaliyetlerine ilişkin projelerden bahsetti.

“Yeşil Kampüs Hedefiyle İlerliyoruz”

Rektör Yaşar, çevre çalışmaları kapsamında baraj ekosistemi, karbon yutak alanları, güneş enerjisi kaynakları, yağmur suyu geri kazanımı ve sıfır atık laboratuvarlarının devreye alındığını aktardı.

Uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda Erasmus anlaşma sayısının 47’den 137’ye yükseldiğini, yaz okulu kapsamında 9 ülkeden 150 öğrencinin ağırlandığını söyleyen Yaşar, şöyle devam etti: “TÜBİTAK 2209-A projelerinde 365 proje kabul edilerek ilk 10 üniversite arasında yer aldık. Teknofest’te 80 takımla yer aldık, bu yıl 94 takımla devam ediyoruz.”

Emek veren tüm akademisyenlere teşekkür eden Yaşar, “Görev süremiz boyunca 249 öğretim üyemizin akademik yükseltmelerini gerçekleştirdik, 170 yeni öğretim üyesi ile kadromuzu güçlendirdik” dedi.

Milletvekili Şahan’dan Destek

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ise 3 Kasım’ın Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Bugün Türkiye’de artık hiçbir şeyin eskisi olmadığı, yeni yüzyılın inşa edildiği gündür” dedi.

Bir program kapsamında Bozok Üniversitesinde konuşan Şahan, bu anlamlı günde Yozgatlılarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“413 Bin Yozgatlı Adına Gurur Duydum”

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’ın çalışmalarına teşekkür eden Şahan, şunları kaydetti: “Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok, ihtiyacımız olan tek şey çalışmaktır diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Rektörümüz hem çalışkanlığıyla hem de gönüllerde bıraktığı hoş seda ile takdiri hak ediyor. Daha önce de ifade etmiştim, bir kez daha söylüyorum: Buradan giderken adını altın harflerle üniversitemizin sıralarına yazacağına inanıyorum. Biz onun yanındayız, beraberiz. Yozgat’ımız için, gençlerimiz için.”

Rektör Yaşar’ın kendisine plaket takdim ettiğini belirten Şahan, “Ben bu plaketi 413 bin 161 Yozgatlı hemşehrimiz adına aldım, gurur duydum” dedi.

“Üniversitemizin Yollarını Yapıyoruz”

Konuşmasında üniversitenin altyapı çalışmalarına da değinen Şahan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda üniversite yollarının yenilenmesi için destek sağlandığını söyledi.

Şahan, “Buraya boş gelmemiz olmazdı. Üniversitemizin yollarını yapmak gerekiyordu. Gelirken Enerji Bakanımızla görüştüm. İnşallah 500 ton bütümü üniversitemize kazandırarak yolların onarımını yapacağız” ifadelerini kullandı.