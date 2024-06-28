Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı bahar yarıyılı Eğitim Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı düzenlendi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü başkanlığında ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gürsel Güler moderatörlüğünde yürütülen toplantıda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Eğitim Fakültesi Dekanı Nezahat Güçlü yaptığı açıklamada, “Bölümlerdeki akademik personel sayıları ve kadro planlamaları. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında yapılan yayın, proje ve diğer akademik faaliyetler. TÜBİTAK 2209-A projeleri ve gelecek döneme ilişkin planlamalar. Kabul gören uluslararası projeler. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında karşılaşılan genel problemler ve iyileştirme çalışmaları. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı planlamaları. Akademik Kurul Toplantısı sonunda, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı süresince gösterdikleri emek ve çabalar için tüm akademik personele teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.