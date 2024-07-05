Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından mezun öğrencilerle buluşma etkinliği düzenlendi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, mezun öğrencilerle online bir buluşma gerçekleştirdi.

Etkinlikte sektörde edindikleri deneyimleri paylaşan mezun öğrenciler, sektör deneyiminin eğitim sürecindeki önemine dikkat çekti. Görüşme sonunda etkinliğin belirli aralıklarla düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Konu ile ilgili fakülte yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, mezun öğrencilerimizle online bir buluşma gerçekleştirdi. Bu etkinlikte, mezunlarımız sektörde edindikleri değerli deneyimleri paylaşarak, sektör deneyiminin eğitim sürecindeki önemine dikkat çektiler. Dekanımız, mezunlarımızın fakültemiz için çok kıymetli paydaşlar olduğunu ve işbirliğine büyük önem verdiklerini vurguladı. Ayrıca, mezunlarımız fakültemizin daha iyi yerlere gelmesi için her zaman desteğe hazır olduklarını belirttiler. Etkinliğin belirli aralıklarla düzenlenmesi kararlaştırılarak, mezunlarımızın sektördeki gelişmeleri yakından takip etmeye ve bu bilgileri fakültemizle paylaşmaya devam edeceklerine dair söz verdikleri ifade edildi. Etkinliğimize katılan tüm mezunlarımıza ve hocalarımıza teşekkür ederiz” denildi.