Yozgat Bozok Üniversitesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihalesi tamamlanan Güneş Enerjisi Santrali’nin (GES) kurulumu kapsamında istişare toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Talip Çay, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ve santrali kuracak yüklenici firmanın yetkilisi Ekmel Tozoğlu katıldı.
Toplantıda, Yozgat Bozok Üniversitesi kampüs arazisine kurulacak güneş enerjisi santralinin teknik detayları, uygulama süreci ve sürdürülebilir enerjiye katkısı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.