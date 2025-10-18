Yozgat Bozok Üniversitesinde mezun hatıra ormanında ilk fidanlar toprakla buluştu.

Bozok Üniversitesinde, sürdürülebilir ve yeşil kampüs vizyonu doğrultusunda bir etkinliğe daha imza atıldı.

Kariyer ve Mezun Merkezi koordinasyonunda başlatılan “Bozok Mezun Hatıra Ormanı” etkinliği, “Mezuniyetiniz Yeşil Bir İz Bıraksın” sloganıyla hayata geçirildi.

Etkinlik kapsamında, üniversitemizde akademik ve idari personel olarak görev yapan mezunlarımızca ilk fidanlar toprakla buluşturuldu. Her bir mezunumuz adına fidan dikerek doğaya kalıcı bir iz bırakılmayı hedefleyen etkinlikle, her yıl mezun olacak öğrencilerimizin de ağaç dikimiyle sürece katkı sağlaması ve böylece yeşil kampüs hedefinin sürdürülebilirlik kazanması amaçlanıyor.

Mezunlardan gelen talepler doğrultusunda 31 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Geleneksel Mezun Buluşması’na kadar, fidan dikimleri devam edecek.

Üniversite mezunlarının projeye katılım sağlayabilmeleri için, Kariyer ve Mezun Merkezi tarafından iletilen “Geleneksel Mezun Buluşması Katılım Formu” üzerinden katılım durumlarını bildirmeleri yeterli olacak. Formu dolduran her bir mezunumuzun adı Bozok Mezun Hatıra Ormanı’nda yeşeren bir fidanda yaşamaya devam edecek.

Bu etkinlik ile hem sürdürülebilir bir gelecek hedefleniyor hem de mezunlarımızın üniversiteyle olan bağı, yeşeren fidanlarla ölümsüzleştiriliyor.

Üniversite, çevreye duyarlı ve farkındalığı yüksek bireyler yetiştirme misyonunu, doğayla bütünleşen bu anlamlı etkinlikle pekiştirdi.