Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, öğrenciler için gençlik merkezleri ve genç ofislerin faaliyetleri tanıtıldı.

Etkinlik kapsamında, Yozgat Gençlik Merkezi Genç Ofis yetkilileri, öğrencilere gençlik merkezinde yürütülen projeler, sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında bilgi verdi. Öğrenciler, genç ofisin sunduğu imkânlar ve etkinliklere dair bilgilendirilirken, katılımcılar sorularını yetkililere yönelterek merak ettikleri konularda detaylı bilgiler aldı.

Bozok Üniversitesi yetkilileri, bu tür bilgilendirme programlarının amacının gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimine katkı sağlamak, gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri ortamlar yaratmak olduğunu vurguladı.

Gençlik Merkezi ve Genç Ofis yetkilileri, yıl boyunca düzenlenecek projeler ve etkinliklerle öğrencilerin aktif katılımını teşvik etmeye devam edeceklerini belirtti.