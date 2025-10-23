Yozgat İl Milli Eğitim Müdüründen okul ziyareti
Yozgat Bozok Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi Tarafından “Meme Kanseri Farkındalığı Eğitimi” düzenlendi.

Bozok Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından toplumda kanser farkındalığını artırmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla “Meme Kanseri Farkındalığı Eğitimi” temalı Bilim Kafe etkinliği düzenlendi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Doğan Yüksekol, katılımcılara meme kanserinde erken tanının önemi, risk faktörleri, belirtiler ve korunma yöntemleri konularında bilgiler aktardı.

Etkinlikte ayrıca düzenli sağlık kontrollerinin ve bilinçli yaşam tarzı tercihlerinin kanserle mücadeledeki rolü vurgulandı.

Program sonunda katılımcılar, merak ettikleri soruları Doç. Dr. Özlem Doğan Yüksekol’a yönelterek konu hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.

Kaynak: Haber Merkezi