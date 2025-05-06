Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, Üniversitemiz Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özlem Doğan Yüksekol, ebelik mesleğinin günümüzdeki önemine değindi.

Toplum sağlığının korunmasında ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde ebelerin üstlendiği role vurgu yapan Doç. Dr. Yüksekol, “Kadının doğum sürecinde yanında olan, ona güven veren, bilgi ve deneyimiyle yol gösteren ebelerimiz, sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır” dedi.

Ebelik mesleğinin, yaşlanan dünya nüfusu ve azalan doğum hızları nedeniyle daha da fazla önem kazandığının altını çizen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, “Ebelik, bilim ve sanatın birleştiği, ruh ve etik değerler üzerine temellenmiş destekleyici bakım verme sanatıdır. Gebelik ve doğum sürecinde kadınları, sabır, şefkat, anlayışla destekleyen ve yaşamın en büyük mucizesine tanıklık ederek, anneyi yaşam sevinci yani bebeği ile buluşturan ebelerimiz de geçmişten günümüze kadar bu önemli ve kutsal görevi başarıyla sürdürmüşlerdir. Sağlıklı nesillerin oluşturulması için kadınlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmesi ve doğumu sağlıklı koşullarda normal yolla gerçekleştirmesini desteklemeleri de son derece önem arz etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, ebelik mesleğinin; toplumun geleceğine dokunan, aileyi güçlendiren kutsal bir görev olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar konuşmasının devamında, “Her annenin güvenli doğum yapması, her bebeğin sağlıklı dünyaya gelmesi, bir toplumun sağlıklı büyümesinin temelidir. Bu nedenle, normal doğumu teşvik eden, annelik sürecini doğal ve güvenli biçimde yöneten ebelerimizin rolü paha biçilemezdir. Bugün, ülkemizin genç nüfus yapısını koruma ihtiyacı her zamankinden daha fazla konuşulmakta. Bu noktada ebelerimiz, sadece bireysel doğumlara değil, aynı zamanda sağlıklı nesillerin ve güçlü aile yapısının teminatına hizmet etmektedir. 2024'ün "Aile Yılı" ilan edilmesi de bu farkındalığı artırmak açısından çok anlamlı bir adımdır. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak bizler, bilimsel bilgiyle donanmış, vicdanlı, üretken ve toplum sağlığına duyarlı ebe adayları yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından program, bilimsel oturumlarla devam etti. Oturumlarda, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan Güler “Normal Doğum ve Doğal Doğum: Kavram ve Felsefesi”, Ebe/Emzirme Danışmanı Meltem Yıldız ise “Emzirme Danışmanlığında Ebenin Anahtar Rolü” konulu sunumlarıyla katılımcılara bilgiler aktardı. Sunumlarda, doğum süreçlerine ilişkin güncel yaklaşımlar ve ebe desteğinin önemi anlatıldı.

Programda, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencileri tarafından tiyatro gösterisi ve şiir dinletisi sahnelendi. Öğrencilerin sahne performansı, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Program sonrası Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Ebelik Bölümü öğrencilerinin “Sürdürülebilir Eğitimde Biz de Varız” konulu sergisini gezdi.