Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Dr. Deniz Güçer’in konuşmacı olarak katıldığı konferansta, Türk toplum yapısının korunmasında medyanın rolü, RTÜK’ün tarihsel gelişimi, görev ve yetkileri ile kamuoyunda sıkça karşılaşılan yanlış algılar ele alındı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansta konuşan RTÜK Üyesi Dr. Deniz Güçer, Türk toplum yapısının temelinde aile, ahlak, gelenek ve millî değerlerin bulunduğunu belirterek, medyanın bu değerlerin korunmasında son derece belirleyici bir konumda olduğunu ifade etti. Medya içeriklerinin bireylerin davranış kalıplarını, toplumsal normları ve kültürel değerleri doğrudan etkilediğini vurgulayan Dr. Güçer, RTÜK’ün bu etkilerin toplum yararına şekillenmesi için önemli bir denetim ve rehberlik görevi üstlendiğini söyledi.

RTÜK’ün yalnızca cezai yaptırımlar uygulayan bir kurum olmadığına dikkat çeken Dr. Güçer, kamuoyunda bu konuda yanlış bilinen birçok algı bulunduğunu ifade etti.

Dr. Deniz Güçer, RTÜK’ün sansür uygulamadığını, yalnızca yasalar çerçevesinde yayın ilkelerine aykırı içeriklere müdahale ettiğini vurgulayarak: “RTÜK sadece cezai yaptırımlar uygulayan bir kurum değil, aynı zamanda yayıncıları bilinçlendiren, eğitim faaliyetleri yürüten ve toplumsal değerlere duyarlı yayıncılığı teşvik eden bir rehber kurumdur” dedi.

Konuşmasında RTÜK ile toplumun temel değerleri arasındaki ilişkiye de değinen Dr. Güçer, kurumun millî kültürün, toplumsal dayanışmanın ve ahlaki değerlerin yaşatılması için sorumluluk bilinciyle yayıncılığı teşvik ettiğini belirterek, “Toplumun kimliğini güçlendiren, aile yapısını koruyan ve çocuklara sağlıklı rol modeller sunan bir yayın anlayışı RTÜK’ün önceliğidir” ifadelerini kullandı.

Konferansın sonunda Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Dr. Deniz Güçer’e günün anısına plaket takdim etti.