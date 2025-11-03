Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesinde düzenlenen Dijitalleşme ve Dezenformasyon Çalıştayı, dijital çağın getirdiği en kritik meydan okumalardan biri olan bilgi kirliliği sorununu ele aldı. Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk'ün açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayın ilk günü, öğrencilerden ve akademik camiadan büyük ilgi gördü.

Kavramsal Karmaşa ve Doğrulama Deneyimleri

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Tezcan Özkan Kutlu, yaptığı sunumunda bilgi düzensizliğinin yarattığı kavramsal karmaşayı detaylandırdı. Doç. Dr. Kutlu, "Bilgi Düzensizliğinin Yarattığı Kavram Enflasyonu ve Doğrulama Meselesi" başlığıyla, gündemdeki kavramsal karmaşaya ışık tuttu. Daha sonra söz alan Teyit.org editörü Ali Osman Arabacı, sahte haberlerle mücadelede doğrulama platformlarının oynadığı hayati rolü ve Teyit.org'un bu alandaki deneyimlerini katılımcılara sundu. Arabacı, genç iletişimcilere doğrulama süreçlerinin incelikleri hakkında bilgilendirdi.

Merakla takip edilen Çalıştay, yarın da dopdolu bir programla süreceğinin bilgisi verildi.

Sabah oturumunda Teyit.org editörü Ali Osman Arabacı yönetiminde, katılımcıların pratik becerilerini gelişim sağlayacağı haber doğrulama süreçleri atölyesi düzenlenecek.

Öğleden sonraki oturumda ise, Türkiye'nin önemli haber kaynaklarından biri olan Anadolu Ajansı Haber Merkezi Direktörü Dr. Zekeriya Kaya ve Haber Merkezi Müdürü Muharrem Aksakallı, deneyimlerini öğrencilere aktaracak.

Fakülte yönetimi, bu önemli oturumlara tüm öğrenci ve akademik personeli davet ediyor.