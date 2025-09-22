Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerinin yanı sıra sosyal yaşamlarını da destekleyecek, daha yeşil ve yaşanabilir bir kampüs için çalışmalara hız verdi.

Öğrencilerin kampüs içinde keyifli ve güvenli vakit geçirebileceği sosyal donatı alanlarının yapımına başlanırken, yeni düzenlemelerle birlikte kampüsün modern bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı personeli ile birlikte yapımı devam eden ve planlanan projeleri yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Yaşar, öğrenci odaklı bir kampüs anlayışını hayata geçirmek için yoğun bir gayret içinde olduklarını vurguladı.

Rektör Yaşar, “Üniversitemizin en değerli varlıkları öğrencilerimizdir. Bizler de onların sadece akademik değil, sosyal ve kültürel anlamda da gelişimlerine katkı sağlayacak bir ortam oluşturmak istiyoruz. Daha yeşil, daha modern ve yaşanabilir bir kampüs için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yapacağımız sosyal donatı alanlarıyla öğrencilerimizin kampüs içerisinde vakit geçirebileceği, kendilerini mutlu ve huzurlu hissedeceği bir yaşam alanı inşa etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Hayata geçirilecek projeler kapsamında öğrenci merkezli yeşil alanlar, dinlenme ve etkinlik bölgeleri, yürüyüş yolları ve çeşitli sosyal alanların kampüs hayatına kazandırılması planlanıyor. Bu çalışmalarla birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi, sadece akademik başarısıyla değil, öğrenci dostu kampüs anlayışıyla da öne çıkmayı hedefliyor.