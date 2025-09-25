Yozgat Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu öğrencileri artık telefonlarını güneş enerjisi ile şarj edebiliyor.

Elektronik ve Otomasyon Bölümü öğretim elemanları danışmanlığında faaliyet gösteren Yeşil Enerji Topluluğu, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla önemli bir projeye imza attı.

Meslek Yüksekokulu bahçesindeki kamelya üzerine kurulan 25W gücündeki güneş paneli ile çalışan telefon şarj istasyonu, öğrencilerin ders aralarında dinlenirken cep telefonlarını ücretsiz olarak şarj etmelerine imkân tanıyor.

Proje ile hem yenilenebilir enerji kaynaklarının günlük yaşamdaki faydalarının somut olarak gösterilmesi hem de çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.

Çevre Dostu Uygulamalar

Yeşil Enerji Topluluğu Başkanı Nisa Nur Çanak, “Amacımız, çevreye duyarlı bir bakış açısı kazandırarak sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek. Arkadaşlarımızın hem bu teknolojileri yakından tanımasını hem de çevre dostu uygulamaları günlük hayatlarında deneyimlemesini istiyoruz” dedi.

Öğrencilere Önem Veriliyor

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar da projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu tür çalışmalar üniversitemizin vizyonu ile tamamen örtüşmektedir. Bizler, öğrencilerimizin sadece akademik anlamda değil, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik konularında da bilinçlenmelerini son derece önemsiyoruz. Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu’nda hayata geçirilen bu uygulamanın diğer yerleşkelerimizde de yaygınlaşmasını temenni ediyorum. Yeşil Enerji Topluluğu’nu ve projede emeği geçen tüm öğretim elemanlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.