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Yozgat Bozok Üniversitesi ERASMUS+ kapsamında personel ve öğrenci değişimi için üniversitelerle uluslararası anlaşmalar imzalamaya devam ediyor.

Bozok Üniversitesi, son iki ay içerisinde 8 farklı ülkeden 17 farklı üniversite ile değişim programı çerçevesinde ikili anlaşmalar imzaladı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar öncülüğünde Bulgaristan Büyükelçiliğine gerçekleştirilen ziyaret sonrası Bulgaristan’da yer alan Trakia University (Stara Zagora) ile Bozok Üniversitesi arasında tüm fakülteleri kapsayan öğrenci ve personel değişim hareketliliği anlaşması yapıldı. Ayrıca Technical University of Varna ile Mühendislik Fakültesi kapsamında da personel ve öğrenci değişim odaklı anlaşma yapıldı.