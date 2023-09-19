Yozgat Bozok Üniversitesinden yapılan açıklamada, sınav, Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Doğu Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Dersliklerinde yapılacaktır. Öğrencilerimizin Sınava girmek için herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur. Sınav Saat 10:00'da başlayacak olup öğrencilerimizin en geç saat 09:30 da Yüksekokul girişinde bulunmaları gerekmektedir. Öğrencilerimizin yanlarında optik forma da kodlama yapabilecekleri yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi, kalem açacağı bulundurmaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz sınav salonlarına su hariç yiyecek içecek getirmemelidirler. Sınava katılacak öğrencilerimizin yanlarında öğrenci belgesi ve geçerli bir kimlik kartı (T.C. Nüfus Cüzdanı, Yeni Kimlik Kartı ya da süresi dolmamış Pasaport) bulundurmaları gereklidir. Sınav iki oturumdan oluşmaktadır. İlk oturumdan 50 puan ve üstü alan öğrencilerimiz ikinci oturuma girmeye hak kazanacaklardır. İkinci oturuma girmeye hak kazanan öğrencilerimizin listesi 27 Eylül 2023 Saat 18:00 itibariyle Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası duyurular bölümünde (https://bozok.edu.tr/okul/yabanci-diiler-yo/duyurular) yayınlanmış olacaktır. Muafiyet sınavının ilgili yönergeye göre mazereti bulunmamakta olup, sınava girmeyen ya da giremeyen öğrencilerimiz ve sınava girdiği halde 70 puan ve üstü alamayan öğrencilerimiz otomatik olarak 1 yıl süreli Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfına devam edeceklerdir. Sınav sonunda 70 ve üstü puan alan öğrencilerimiz, zorunlu hazırlık sınıfı eğitiminden muaf olacaklar ve kayıtlı oldukları bölüm 1. sınıfına devam edeceklerdir. Sınav programı aşağıdaki tabloda sunulduğu gibidir. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi. (Alpaslan Demir)