Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Atölyesi, yeni dönem çalışmalarına tanışma etkinliğiyle başladı.

İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyeleri, atölyenin yürüttüğü faaliyetler ve yeni döneme ilişkin planlamalar hakkında bilgi verdi.

Atölye bünyesinde sunuculuk, spikerlik, fotoğrafçılık ve içerik üretimi gibi uygulamalı çalışmalar yürütülecek. Bu çalışmalarla öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeleri, sektöre yönelik pratik deneyim kazanmaları ve yaratıcı projeler üretmeleri hedefleniyor.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, iletişim alanında uygulamalı eğitimin önemine değinerek, “Öğrencilerimizin teorik bilginin yanı sıra sahada deneyim kazanmaları bizim için büyük önem taşıyor. Atölyemiz, öğrencilerimizin üretkenliklerini artırarak iletişim alanında fark oluşturmalarına katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, öğrenciler ve akademisyenler arasında gerçekleştirilen tanışma ve fikir paylaşımı bölümüyle sona erdi.