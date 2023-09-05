Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosu'ndan öğrencilere kritik karar Güz Yarıyılı ne zaman

Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosu, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı derslerinin başlama tarihine dair kritik bir karar aldı. Bu karar, Tıp Fakültesi öğrencileri hariç olmak üzere, üniversitenin tüm öğrencilerini yakından ilgilendirmektedir.

YOBÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

Yapılan açıklamada, Güz Yarıyılı derslerinin 02 Ekim 2023 tarihinde başlayacağı duyuruldu. Ayrıca, öğrenci kayıt yenileme işlemlerinin ise 18 Eylül 2023 ile 01 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Üniversite yönetimi, bu kararın öğrencilere daha fazla hazırlık süresi tanıyarak başarılarını artırmayı amaçladığını vurguladı. Öğrenciler, belirlenen tarihlerde kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları ve Güz Yarıyılı derslerinin başlama tarihini göz önünde bulundurmaları önemle hatırlatıldı.

Bu kararın, üniversite topluluğu için verimli bir eğitim döneminin başlangıcını müjdelediği belirtiliyor.Haber Merkezi