‘Üniversitemize Hoş Geldiniz’

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşen öğrencilere yönelik bir mesaj yayımladı.

Rektör Yaşar, mesajında, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine katılmaya hak kazanan siz değerli öğrencilerimizi en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Yaşar, üniversitenin yalnızca akademik bilgi ve donanım kazandırmayı değil, öğrencilerin kişisel gelişimlerini ve sosyal hayata aktif katılımını da önemsediğini belirterek, “Bu anlayışla eğitim kalitemizi sürekli geliştiriyor, ulusal ve uluslararası düzeyde daha güçlü bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Rektör Yaşar, öğrencilere, üniversitenin sunduğu tüm imkânlardan en verimli şekilde yararlanmalarını tavsiye ederek, “Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine hoş geldiniz; birlikte nice başarılı ve üretken yıllara...” ifadelerini kullandı.