Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar , “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Yaşar, “24 Temmuz 1908 tarihi basınımızdan sansürün kaldırıldığı tarihtir ve bu tarih 116 yıldır Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır” dedi.

Yaşar yaptığı açıklamada şunları söyledi: “En meşakkatli mesleklerden biri olan, azim ve fedakârlık gerektiren Gazetecilik, aynı zamanda kamuoyunun objektif ve tarafsız habere ulaşmasını sağlayan ve modern dünyadaki en etkili iletişim araçlarından biri olarak da öne çıkmaktadır. Yine basın sektöründe faaliyet göstermekte olan objektif, tarafsız ve toplumsal ilkeleri benimsemiş basın mensupları da demokrasiyi, hukuku ve vicdanı gözeterek kamuoyunu aydınlatmak için gece gündüz demeden özveri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Toplumsal hayatımızın işleyişine, haber alma ve bilgi edinme ihtiyacımızın karşılanmasına ve özellikle demokrasi kültürünün tesis edilmesine çok önemli katkılar sağlayan gazetecilerimizin ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, bütün gazetelerimize yayıncılık hayatında başarılar diliyorum.”