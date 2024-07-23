Yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversite olarak tercih yapacak gençlere hayallerini gerçekleştirme yolunda yardımcı olmaya gayret ettiklerini ve düzenlenen Tercih Danışma ve Bölüm Tanıtım Günleri’nin de bu amaç doğrultusunda planlandığını söyledi.

“HEDEF KİTLE YOZGATLILAR”

Öğrencilerin üniversitelere geçiş sürecinin başladığını ifade eden Yaşar, “2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk aşaması olan YKS sonucunun açıklanması ile başlayan süreç yeni aday öğrencilerin üniversitelere geçiş süreci başladı. 2 Ağustos'a kadar olan dönemde artık tercihler yapılıp daha sonraki dönemde 19’undan itibaren de artık öğrenci yerleştirmede online kayıtlarla beraber başlayacak. Tabi Yozgat Bozok Üniversitesi içinde bu önemli. Ben geldiğim günden itibaren Yozgat Bozok Üniversitesi'nin esas hedef kitlesinin Yozgatlılar olduğunu ifade ediyorum. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdürdük. Tabi ulusal anlamda da uluslararası anlamda da bizim üniversitemizin cazip yönü çok fazla ama bu bölgesel üniversitenin esas sahibi olan Yozgat. O yüzden Yozgat’ta iyi öğrencilerin iyi bölümleri iyi fakültelere yerleşmesi adına ve onların gelişimlerine katkıda bulunmak adına, Yozgat'ın gelişimine katkıda bulunmak adına bunu önemsiyoruz. Bir süredir açmış olduğumuz Bozok Evi’ni de bu tanıtım modelinde merkez olarak belirledik. İnşallah bu konuda soru işareti olan, sadece kendi üniversitemiz için değil başka üniversiteleri de düşünen o konuda tercih rehberliği isteyen kıymetli kardeşlerimize de burada rehberlik vermek üzere buraya konuşlandık. Arkadaşlarımız sabah başlıyor akşam geç saatlere kadar hafta sonları dahil buradan rehberlik hizmeti veriyor. Tabi liseyi bitiren kardeşlerimiz de bir sürü soru işareti var. Bir kısmı ne olmak istediğini biliyor, bir kısmı ne olmak istediğini halen bilmiyor. Bir kısmı istediği şeyin ona uygun olup olmadığını bilmiyor. Kafada çok soru işareti var. Aileler bu konuda yetersiz kalabiliyor. Bu konuda yönlendirici olan rehberlik hocalarına, okul müdürlerine yönlendirmek adına veya gerçekleri biraz daha ortaya koymak adına da bu tür bir faaliyetin Yozgat için önemli olduğunu düşünüyoruz ve kendimde en az yarım gün her gün buradayım. Kapımı çalıp isteyen üniversite adayı istediğini sorabilir” dedi.

“BİRKAÇ ÜNİVERSİTEDEN BİRİYİZ”

Yaşar, “Bizim çalışma prensibimiz de tek taraflı bir şey yok. Biz bunu ekip olarak görüyoruz ve bu ekibin önemli bir parçası da gazetecilerimiz. Çünkü feedbackleri sizden alıyorum ben, öğrencilerimden alıyorum. Yegane amacım benim hedef kitlem öğrencilerim, akademisyenlerim. Onlar ne kadar mutlu olursa ne kadar akademik olarak kültürel anlamda veya sosyal anlamda iyi şartlarda eğitim alabilirse veya eğitim verebilirlerse benim için o kadar tatmin olucu olur her şey. Bu bağlamda işte en önemli şeylerden biri Yozgat Bozok Üniversitesi olarak akredite olan bütün üniversiteler, özel ve devlet üniversiteleri açısından akredite olan üniversiteler arasına girebilmekti. Bu da yaklaşık yüzde 30’luk veya 35’lik bir dilimi kapsıyor. Bu akreditasyonu sağlamış olmak mutluluk verici. Bir sürü uluslararası projelerde yer almak mutluluk. Ufuk Avrupa diye bir proje modeli var. Herkesin yarıştığı tüm Avrupa ülkeleri ile ortak proje modeli bunlar. Birkaç üniversiteden biriyiz yani bir elin parmağını geçmez. Bunlardan biri Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesinden öğretim üyelerimizle bu projelerde yer alıyoruz. Bir sürü TÜBİTAK projesinde sayı gitgide artıyor çünkü bizim kendi akademisyenlerimizin yetişme veya işte gelişim sürecine de katkıda sağlayacak yeni bir atama yönergesi oluşturduk. Artık herkes bir projenin ucundan tutmak zorunda. Herkes öğrencinin elinden tutmak zorunda” ifadelerini kullandı.

“KADROYU GELİŞTİRİYORUZ”

Hastaneyle ilgili yatırımları anlatan Yaşar, “Laboratuvar imkanının artırılması veya özellikle cerrahi imkanlarının artırılması için yeni cihaz alımlarımız devam ediyor. İşte bugün yine ona yakın öğretim üyesi kadrosu açtık yine Tıp Fakültesine. Oradaki kadroya geliştirmeye çalışıyoruz. Fiziksel bazı imkansızlıklarımız var onları geliştirmek için yine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile irtibat halindeyiz. Tekrar tekrar görüşüyoruz. Bu süreçler de iyi niyetli gidiyor. Yine diş hekimliği ruhsatın son aşamasına geldik. Yakın zamanda sizlerle beraber açılışını yapacağız Diş Hekimliği Hastanemizin. En son İl Sağlık Müdürlüğü de prosedürü tamamladı. Sağlık Bakanlığında şu an top. Onları bekliyoruz. Tıp Eğitimi Simülasyon Merkezimizin içi bitti. Yakında onların da açılışını yapacağız. Yine oradaki Fizik Tedavi Eğitim Merkezini de tamamladık. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı başlamadan bunları inşallah ağustosun ikinci yarısı açılışları yaparız. Ondan sonra da hem öğrenciler hem akademisyenler hem Yozgatlılar hem de diğer üniversite paydaşları buralardan faydalanabilir diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“YÜZDE 135 ARTIŞ”

Uluslararası değişimlerin önemli olduğunun altını çizen Yaşar şu ifadeleri kullandı, “Ulusal ajanstan aldığı payla bu dönemin 2023-2024'ün favorisi Yozgat Bozok Üniversitesi. En fazla artışı biz sağladık. Yüzde 135 artış sağlandı. Bu da herkesin gördüğü ulusal anlamda gördüğü bir fark. Yine öğrencilerimizin kampüs alanını tercih etmesi adına çevre düzenlemesine devam ediyoruz. Sabah da bir çarşı modeli üzerinde çalıştık. Yavaş yavaş oranın inşaatları da başlayacak. Bunlar için tabi üniversiteden para çıkmadan biz bunları yapmaya çalışıyoruz. Bununla beraber o kötü görüntüyü aşacağız. Öğrencilerimiz gelmeden de işte bir çevresel düzenleme içine gideceğiz. Yine çeşitli KOP ve ORAN projelerinden inşallah son aşamaya geldi. Artık Bakan imzasında. ÜNİKOP kafesinden tutun size geçen müjdesini verdiğim bu alt tarafta Yozgat gastronomi mutfağı projesinin Bakan imzasında şu an. İnşallah o da yakın zamanda sonuçlanacak. Öğrenci kulüplerine ayrı ayrı önem veriyorum. Bu çok önemli öğrenci kulüpleri. Öğrencilerin hangi kulüplerde olduğu iş yaşantısında karşısına çıkacak veya yaptığı projeler. Bu bağlamda kulüplere olan ilgimizi ve kulüplerin çalışma düzenini artırmak adına bir projemiz var. Bunu da yetiştirmeye çalışıyorum. Öğrencilerimize özel bir alan oluşturuyoruz. İçinde neredeyse kendi bahçelerinin olduğu konteynırlardan oluşan ve kendilerine ait olan, kendilerini ait hissettikleri özel alanlarda faaliyetlerine devam etmesi adına bir proje geliştirdik. İnşallah bunu faaliyete geçirerek kardeşlerimizin bu konudaki öz güvenini artırıcı, öğrenci kulüplerindeki çalışmayı cezbedici, birbirleriyle iletişimi artırıcı aynı zamanda yurtlara yakın bir bölge planladığımız için özellikle kız yurtlarına onlarında güvenliğini üst düzey tutarak geç saatlere kadar bu faaliyetlerini yapabileceği bir ortam hazırlıyoruz. Yakın zamanda da artık görünür hale gelir.”

“BU SENE ÖĞRENCİ ALACAK”

Bozok Üniversitesinde 14 tane fakültenin yer aldığını ifade eden Yaşar, “Bunlardan bir tanesi Hukuk Fakültesiydi. Şimdiye kadar öğrencimiz yoktu. Yozgat deyince en çok ünlü olan meslek grupların başında avukatları, savcıları, hakimleri geliyor ya. Yozgat Bozok Üniversitesinin Hukuk Fakültesinin ilk öğrenci alımının müjdesini sizler sayesinde Yozgatlılarla paylaşmıştık. Bu sene öğrenci alıyoruz. Öğretim üyesi kadrosunu da en son kadro alımlarıyla tamamen tamamlayıp oldukça güçlü bir kadroyla çok iyi bir kadroyla öğrencilerimizi karşılayacağız. Hukuk Fakültesine bu sene 30 kontenjan ayrıldı. Yine Makine Mühendisliği Bölümüne 20 kontenjan. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümüne 30, İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Programına 30 öğrenci. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna eczane hizmetleri 30 öğrenci. Yozgat Meslek Yüksekokuluna el sanatları konusunda 30 öğrenci. Evde bakım Çekerek’e 20 öğrenci. Yerköy Meslek Yüksekokuluna biliyorsunuz Adalet Meslek Yüksekokulları kapatıldı. İstihdama yönelik farklı ihtiyaç olan yeni bölümler açıktık. Yerköy Meslek Yüksekokulu olarak da ismi değişti. Buraya da Mahkeme Büro Hizmetleri, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri ve sosyal güvenlik konularında 30, 80, 70 oranlarında öğrenci kabul edeceğiz. Bunlar yeni açılan bölümlerimiz. Bir kısmı yeni açılan ama yeni öğrenci aldığımız bölümler. Bununla beraber şuan çalışma yaptığımız konulardan bir tanesi çift ana dal programının ve yan dal programlarının geliştirilmesi. Bunlar çok önemli. YÖK’ün üniversite öğrencilerinin önünü açmaya yönelik geliştirdiği bir program. Aynı anda gerçekten kapasitesi olan belli bir puanın üzerinde ortalamayla giden arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin 2 diploma ile veya ek sertifikalarla mezun olabileceği uygulamalar. Tabi bunun yapılabilirliğini artırma üzerine bir çalışmamız var şuan” dedi.