Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, üniversite ile yerel yönetimler arasındaki iş birliği olanakları ve devam eden projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Yaşar, misafirperverliğinden dolayı Genel Sekreter Yılmaz’a teşekkür ederken, kamu kurumlarıyla iş birliğine önem verdiklerini ifade etti.

Ziyaretin sonunda karşılıklı iyi dilekler iletildi.