Bozok Evi’nde gerçekleştirilen kahvaltılı basın toplantısında Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversitedeki son gelişmeler hakkında bilgiler aktararak kısa, orta ve uzun vadede yapılması planlanan projeleri açıkladı.

Üniversiteyi daha yaşanılabilir bir kampüs hüviyetine dönüştürmek istediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversite peyzajını master plan çerçevesinde değiştirmeye başladıklarının altını çizdi. Rektör Yaşar, Üniversitenin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama noktasında kampüsü ikiye bölen doğu ve batı kesimini “Battı-Çıktı Projesi” ile birleştirme hedeflerinin ise yerel ve ulusal dinamikleri harekete geçirerek sonuçlandırmayı istediklerini dile getirdi.

Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü ve üniversite iş birliğinde üniversite kampüs alanında hayata geçirilmesi planlanan Bozok Su Göleti Projesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Rektör Yaşar, bu projenin üniversite kampüsünde yaşanan su sıkıntısına köklü çözüm olacağını yineledi.

Rektör Yaşar, Cumhuriyet Mektebini akademisyenlerin, öğrencilerin ve Yozgat halkının faydalanacağı sosyal bir donatıya dönüştürdüklerini de belirterek tüm Yozgat halkını, Bozok Evi’nde ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdi.

Hukuk Fakültesi’nin bu yıl ilk kez öğrenci alacağı bilgisini paylaşan Yaşar, tamamlanan akademik kadrosuyla bulunduğu bölgeye ve ülkeye güç katacak dinamik bir Hukuk Fakültesi’nin yeni eğitim öğretim dönemine hazır olacağına dikkat çekti. Sağlık alanında ise Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Tıp Eğitimi Merkezi’nin kısa süre içinde hizmete açılacağını belirten Yaşar, teknik cihazların alımının tamamladığını ve son revizelerle birlikte alanında güçlü bir sağlık kuruluşunu hizmete açacaklarını söyledi.

Yaşar, Cumhuriyetin 100. Yılına yakışır Diş Hekimliği Hastanesinin de 2024 yılı bitmeden Yozgatlıların hizmetine açılacağı müjdesini paylaştı. Yaşar’ın, basın mensuplarının sorularını cevaplamasıyla toplantı sona erdi.