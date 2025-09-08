Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2025-2026 akademik yılı, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’ın verdiği ilk dersle başladı.

Fakülteye yeni adım atan birinci sınıf öğrencilerine hitap eden Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, ilk dersinde “Hekimliğin Kökeni, Etik ve Türk Tarihinde Hekimlik Yemini” konusunu işledi.

Ders kapsamında Hipokrat Yemini’nden günümüzdeki Cenevre Bildirgesi’ne, İbn-i Sina’dan Osmanlı hekimbaşılarına, Kurtuluş Savaşı yıllarında cephede görev yapan Türk hekimlerinden günümüz modern tıp anlayışına uzanan geniş bir tarihsel çerçeve çizildi.

Rektör Yaşar, konuşmasında hekimliğin yalnızca bilgiye dayalı bir meslek değil, aynı zamanda vicdan, ahlak ve merhamet üzerine inşa edilmiş kutsal bir görev olduğunu vurguladı.

Yaşar, bir Osmanlı hekiminin duasını ön plana çıkararak öğrencilere şu sözleri hatırlattı: “Allah’ım, elime şifa ver, dilime hikmet ver, gönlüme merhamet ver.”

Bu ifadelerin hekimlik mesleğinin hem insani hem de milli yönünü derin bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Yaşar, Türk-İslam tıbbı geleneği, Osmanlı darüşşifaları ve Cumhuriyet dönemiyle birlikte hekimliğin etik değerlerinin nasıl aktarıldığını öğrencilerle paylaştı.

Yaşar, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Sevgili öğrencilerimiz, hekimlik yalnızca hastalık tedavi etmek değil, insanlık ve millet için bir hizmettir. Bilimsel doğrulardan ayrılmadan, merhamet ve adaletle yürüteceğiniz meslek hayatınızda sizlere başarılar diliyorum.”

Tıp eğitimine yönelik mesleki-etik ilkelerin yanı sıra tıp doktoru olmanın sorumlulukları hakkında bilgi, deneyim ve görüşlerini aktararak tavsiyelerde bulunan Yaşar, öğrencilerin sorularını cevaplandırarak görüş ve önerilerini dinledi.