Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi, geleceğin öğretmenlerini yetiştirme misyonunun yanı sıra, eğitim paydaşlarıyla güçlü bağlar kurmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Kınalı Hasan Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri fakülte bünyesinde ağırlanarak, hem bilimsel hem de sosyal açıdan zengin bir deneyim yaşadı.

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Muharrem Kırak, Doç. Dr. Ferhat Karakaya ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Çavuş tarafından yürütülen etkinliklerde öğrenciler, özenle hazırlanan deneylerle bilimin eğlenceli ve merak uyandıran yönleriyle tanıştı. Etkinlikler kapsamında öğrenciler, teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirirken, bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Fakülte yetkilileri, bu tür etkinliklerin yalnızca öğrencilerin bilimsel merakını artırmakla kalmadığını, aynı zamanda üniversiteye olan ilgilerini güçlendirdiğini ve geleceğe yönelik vizyon kazanmalarına katkı sağladığını ifade etti.

Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi, paydaş okul etkinliklerinin, fakültenin toplumla bütünleşme hedeflerine hizmet ettiğini belirtti. Fakülte tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin üniversite ortamını deneyimlemesinin yanı sıra öğretmen adaylarıyla etkileşim kurmasının, eğitim sürecine olumlu katkılar sağladığı vurgulandı.

Fakülte, Kınalı Hasan Ortaokulu yönetici, öğretmen ve öğrencilerine verimli iş birliği için teşekkür ederek, ilerleyen dönemlerde ortak projelerle bağların daha da güçlendirilmesini hedeflediklerini açıkladı. Yetkililer, bu tür buluşmaların hem öğrencilerin hem de öğretmen adaylarının eğitim süreçlerini zenginleştirdiğini ve kalıcı kazanımlar sağladığını ifade etti.