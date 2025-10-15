Yozgat Bozok Üniversitesi, uluslararası düzeyde bilimsel etkileşimi artırma ve ortak projeler geliştirme vizyonu doğrultusunda çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülhan Türk, 10–11 Ekim 2025 tarihleri arasında Tunus El Menar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Türk-Arap Üniversite Rektörleri Kongresi’ne katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın konuşmacı olarak yer aldığı uluslararası kongreye, 12 Arap ülkesinden 42 üniversite ve Türkiye’den 41 üniversite temsilcisi katılım sağladı.

Kongrede, yükseköğretim alanında güncel gelişmeler ve ortak hedefler ele alınarak uluslararasılaşma, akıllı üniversite, yeşil kampüs, liderlik, iş birliği, geleceği tasarlamak ve sürdürülebilirlik gibi konular üzerinde duruldu.

Türk ve Arap üniversiteleri arasında akademik iş birliğini güçlendirmeyi, bilimsel araştırma, eğitim ve kültürel alanlarda ortak çalışmalar geliştirmeyi amaçlayan kongre, yükseköğretim kurumları arasındaki iş birliğini derinleştirmeye yönelik önemli bir platform oluşturdu.

Bu kapsamda Bozok Üniversitesi, 8 farklı üniversite ile akademik iş birliği protokolü imzalayarak uluslararası akademik ağını genişletti. Ayrıca çok sayıda üniversiteyle gelecekte yürütülebilecek ortak projeler ve değişim programları için ikili temas noktaları oluşturuldu.

Kongrenin ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülhan Türk, 12 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen “Study in Türkiye 2025” temalı Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı’na katıldı. Türkiye’den 40’ın üzerinde üniversitenin yer aldığı fuara binlerce Tunuslu öğrenci yoğun ilgi gösterdi.

Bozok Üniversitesi standında ziyaretçilere üniversitenin eğitim ve öğretim faaliyetleri, akademik birimleri, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif imkânları ile barınma, ulaşım ve Yozgat’ın yaşam koşulları hakkında bilgiler verildi.

Tunus programı kapsamında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ayrıca Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret eden Prof. Dr. Yılmaz, farklı ülkelerden gelen üniversite rektörleriyle bir araya gelerek iş birliği olanaklarını değerlendirdi.