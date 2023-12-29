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Yozgat Bozok Üniversitesi, akademik kadrosunu güçlendirmek üzere 33 öğretim üyesi ve eleman alımı yapacak. Başvurular 12 Ocak 2024 tarihine kadar kabul edilecek.

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan şu şekilde;

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:

Üniversite, çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi kapsamında belirtilen şartları sağlayan adaylardan toplam 33 öğretim üyesi alacaktır.

Başvurular, elektronik ortamda e-devlet şifresiyle personelbasvuru.bozok.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayınlanma tarihi itibariyle 15 gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinde belirtilen asgari koşulları ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nde belirtilen koşulları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlgili kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitenin aynı tarihte ilan ettiği veya başvuru takviminde güncelleme yaptığı Öğretim Elemanı pozisyonlarından tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

Üniversite Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nde belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Yönergeye ulaşmak için tıklayınız.

Başvuruda istenen tüm belgelerin personelbasvuru.bozok.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

İdare, gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal etme hakkına sahiptir.

İdarenin İlan Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İlan Tarihi: 29/12/2023-12/01/2024

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