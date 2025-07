İlan başlangıç tarihi 24 Temmuz 2025

Bitiş tarihi 7 Ağustos 2025

İlana tüm başvuruların https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda e-Devlet şifresi ile alınacağı, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvuruların ise kabul edilmeyeceği bildirildi.

Genel Açıklamalar

Üniversite tarafından yayınlanan ilanda genel açıklamalar şu şekilde sıralandı:

1. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları ile Üniversitenin Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. İlgili kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitenin aynı tarihte ilana çıktığı veya başvuru takviminde güncelleme yaptığı Öğretim Elemanı pozisyonlarından tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla pozisyona, kadro ilanına başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Üniversitenin Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları Üniversitemizce kabul edilmeyecektir. (Yönerge https://bozok.edu.tr/

Dosya/01920156-e.pdf adresinden temin edilebilir.)

6. Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

7. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

8. İdarenin İlan Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Kadrolar

BOĞAZLIYAN MYO

Unvanı: Doçent

Abd/Pr: Gıda Teknolojisi

Aranan Nitelikler: Doçentliğini gıda bilimleri ve mühendisliği alanında almış olup, mantarların gıdalarda kullanımı üzerine çalışmaları olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi

Abd/Pr: Diş Hastalıkları Tedavisi

Aranan Nitelikler: Uzmanlığını ilgili anabilim dalından almış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Unvanı: Profesör

Abd/Pr: Sınıf Eğitimi

Aranan Nitelikler: Doçentliğini temel eğitim (İlk Okuma Yazma ve Türkçe Eğitimi) alanında almış olup, ilk okuma yazma üzerine çalışmaları olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

Unvanı: Doçent

Eğitim Yönetimi

Aranan Nitelikler: Doçentliğini eğitim yönetimi alanında almış olup, işle bütünleşme ve kariyer motivasyonu üzerine çalışmaları olmak.

Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi

Abd/Pr: İngiliz Dili ve Eğitimi

Aranan Nitelikler: Yüksek lisans ve doktorasını İngiliz dili eğitimi alanında yapmış olup, dilsel görelilik ve İngilizce öğretmenlik uygulaması üzerine çalışmaları olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl akademik tecrübeye sahip

olmak.

Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi

Abd/Pr: İngiliz Dili ve Eğitimi

Aranan Nitelikler: Yüksek lisans ve doktorasını İngiliz dili eğitimi alanında yapmış olup, yazma öğretiminde üretici yapay zekâ araçlarının etkisi ve karmaşık sistemler teorisi üzerine çalışmaları olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip

olmak.

FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Unvanı: Profesör

Abd/Pr: Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Aranan Nitelikler: Doçentliğini sosyoloji alanında almış olup, zaman sosyolojisi ve modern toplumda zaman-toplum ilişkileri üzerine çalışmaları olmak.

Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip

olmak.

Unvanı: Doçent

Abd/Pr: İngiliz Dili ve Edebiyatı

Aranan Nitelikler: Doçentliğini dünya dilleri ve edebiyatları (İngiliz Dili ve Edebiyatı) alanında almış olup, tarihi polisiye romanı üzerine çalışmaları olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip

olmak.

Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi

Abd/Pr: Yeniçağ Tarihi

Aranan Nitelikler: Doktorasını Yeniçağ tarihi alanında yapmış olup, Osmanlı'da Kadın Vakıfları ve saray kadınları üzerine

çalışmaları olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Unvanı: Doçent

Abd/Pr: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Aranan Nitelikler: Doçentliğini iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında almış olup, HMGS, EYT, hizmet tespiti ve kayıt dışı çalışma üzerine çalışmaları olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip

olmak.

Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi

Abd/Pr: Milletlerarası Özel Hukuk

Aranan Nitelikler: Doktorasını özel hukuk alanında yapmış olup, milletlerarası aile hukuku, milletlerarası şirketler hukuku, yabancıların ikamet ve çalışma hakkı, Avrupa Birliği göç hukuku ile arabuluculuk üzerine çalışmaları

olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK

Unvanı: Profesör

Abd/Pr: Sağlık Yönetimi

Aranan Nitelikler: Doktorasını sağlık yönetimi, doçentliğini yönetim ve strateji alanında almış olup, sağlıkta reklam cezaları, aşı karşıtlığı ve kullanıcı katkıları üzerine çalışmaları olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip

olmak.

Unvanı: Profesör

Abd/Pr: Uluslararası İlişkiler

Aranan Nitelikler: Doçentliğini Yakınçağ Tarihi alanında almış olup, askeri tarih, siyasi tarih, Türk dış politikası ve göç üzerine çalışmaları olmak.

Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip

olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Unvanı: Profesör

Abd/Pr: Kelam

Aranan Nitelikler: Doçentliğini temel İslam bilimleri alanında almış olup, kelam ilmi, mütekaddimun ve müteahhirun kelam alimleri üzerine çalışmaları olmak.

Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip

olmak.

Unvanı: Profesör

Abd/Pr: Arap Dili ve Belagati

Aranan Nitelikler: Doçentliğini filoloji dünya dilleri ve edebiyatları alanında almış olup, Kur’an üzerine semantik konularda çalışmaları olmak.

Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip

olmak.

MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ

Unvanı: Profesör

Abd/Pr: Şehircilik

Aranan Nitelikler: Doçentliğini şehir ve bölge planlama alanında almış olup, afet yönetimi, sakınım planlaması, sürdürülebilir koruma ve kentsel dönüşüm konularında çalışmaları olmak.

Yükseköğretim Kurumlarında en az 2

(iki) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak

Unvanı: Profesör

Abd/Pr: Restorasyon

Aranan Nitelikler: Doçentliğini mimarlık-planlama ve tasarım alanında almış olup, geleneksel mimari, restorasyon, sürdürülebilir malzeme üzerine çalışmaları olmak.

Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip

olmak.

Unvanı: Profesör

Abd/Pr: Jeoloji Mühendisliği

Aranan Nitelikler: Doçentliğini yerbilimleri ve mühendisliği alanında almış olup, nadir toprak element jeokimyası ve bitümlü şeyl üzerine çalışmaları olmak.

Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip

olmak.

Unvanı: Doçent

Abd/Pr: Elektrik Makineleri

Aranan Nitelikler: Doçentliğini elektrik-elektronik ve haberleşme mühendisliği alanında almış olup, rüzgâr hızı parametrelerinin, hibrit yenilenebilir enerji sistemlerinin boyutu ve maliyeti üzerindeki etkilerinin araştırılması üzerine çalışmaları olmak.

Yükseköğretim Kurumlarında en az 2

(iki) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

Unvanı: Doçent

Aranan Nitelikler: Doçentliğini elektrik-elektronik ve haberleşme mühendisliği alanında almış olup, İndeks modülasyonu tabanlı kablosuz haberleşme sistemleri üzerine çalışmaları olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip

olmak.

Unvanı: Doçent

Aranan Nitelikler: Lisans ve lisansüstü eğitimleri ile doçentliğini makina mühendisliği alanında almış olup, kurutma tekniği ve biyodizel optimizasyonu üzerine çalışmaları olmak.

Yükseköğretim Kurumlarında en az 2

(iki) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi

Abd/Pr: Bölge Planlama

Aranan Nitelikler: Lisans, yüksek lisans ve doktorasını şehir ve bölge planlama alanında yapmış olup, bölgesel kalkınma, sosyal sermaye, sosyo-mekansal yapı ve yaşlı dostu kentler üzerine çalışmaları olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl akademik tecrübeye sahip olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Unvanı: Profesör

Abd/Pr: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemş.

Aranan Nitelikler: Doçentliğini psikiyatri hemşireliği alanında almış olup, mülteci çocuklar ve depresyon tanısı olan çocuk ve ergenler üzerine çalışmaları olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

Unvanı: Doçent

Abd/Pr: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemş.

Aranan Nitelikler: Doçentliğini psikiyatri hemşireliği alanında almış olup, mülteci çocuklar ve depresyon tanısı olan çocuk ve ergenler üzerine çalışmaları olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESi

Unvanı: Profesör

Abd/Pr: Spor Yönetimi

Aranan Nitelikler: Doçentliğini spor bilimleri alanında almış olup, spor işletmeleri, liderlik ve öz yeterlilik üzerine çalışmaları olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

Unvanı: Spor Yönetimi

Abd/Pr: Spor Yönetimi

Aranan Nitelikler: Doktorasını beden eğitimi ve spor anabilim dalında yapmış olup, spor tahkim hukuku üzerine çalışması olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

ŞEFAATLİ MYO

Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi

Abd/Pr: Tapu ve Kadastro

Aranan Nitelikler: Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini geomatik mühendisliği alanında yapmış olup, İHA verileri ile 3 boyutlu şehirler ve radar interferometri tekniği ile yüzey deformasyonu hesaplama üzerine çalışması olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi

Abd/Pr: Laborant ve Veteriner Sağlık

Aranan Nitelikler: Doktorasını veteriner farmakoloji ve toksikoloji alanında yapmış olup, embriyotoksisite üzerine çalışmaları olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Unvanı: Profesör

Abd/Pr: Halk Sağlığı

Aranan Nitelikler: Doçentliğini toksikoloji alanında almış olup, iş sağlığı ve kannabidiol üzerine çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

Unvanı: Doçent

Ortopedi ve Travmatoloji

Aranan Nitelikler: Doçentliğini ilgili alanda almış olup, ayak, ayak bileği üzerine klinik ve fitine element modellemesi üzerine çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi

Abd/Pr: Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Aranan Nitelikler: Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi

Abd/Pr: Veterinerlik Viroloji

Aranan Nitelikler: Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, doktorasını veterinerlik mikrobiyoloji alanında yapmış ve veteriner viral hastalıklar üzerine çalışmaları olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl akademik tecrübeye sahip olmak.

YOZGAT MYO

Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi

Abd/Pr: İç Mekan Tasarımı

Aranan Nitelikler: Doktorasını ağaçişleri endüstri mühendisliğinde yapmış olup, ahşap kusur tespiti ile ilgili yapay zekâ alanında çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESi

Unvanı: Profesör

Abd/Pr: Peyzaj Mimarlığı

Aranan Nitelikler: Doçentliğini Peyzaj Mimarlığı Bilim/Sanat alanında almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

Unvanı: Doçent

Abd/Pr: Fitopatoloji

Aranan Nitelikler: Ziraat Fakültesi lisans mezunu olup, doktorasını bitki koruma anabilim dalı fitopatoloji alanında yapmış, doçentliğini bitki koruma alanında almış ve mikoloji üzerine çalışmaları olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 (iki) yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.