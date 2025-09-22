Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi’ne çeşitli alanlarda öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

Başvurular Yalnızca Çevrimiçi Yapılacak

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi bünyesinde görev yapmak üzere öğretim üyesi alımı ilanı yayımladı. Başvurular, https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/ adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

15 Gün İçinde Başvuru Şartı

İlan, 22 Eylül 2025’te yürürlüğe girdi. Adayların, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Eksik belge ile yapılan başvurular işleme alınmayacak. Üniversite, gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilecek veya takvimde değişiklik yapabilecek.

Alım Yapılacak Kadrolar

İlanda belirtilen öğretim üyesi kadroları şöyle:

Doçent – Kalp ve Damar Cerrahisi (1 kişi): Kalp ve damar cerrahisi alanında doçentliğini almış, koroner arter bypass cerrahisi üzerine çalışmaları olmak.

Doçent – Kardiyoloji (1 kişi): Kardiyoloji alanında doçentliğini almış, koroner arter çapları üzerine çalışmaları olmak.

Doçent – Tıbbi Farmakoloji (1 kişi): Tıbbi farmakoloji alanında doçentliğini almış, metal toksisitesinde kannabidiol ve bor bileşiklerinin etkileri üzerine çalışmaları olmak.

Dr. Öğr. Üyesi – Kardiyoloji (1 kişi): Kardiyoloji uzmanlığını almış, akut koroner sendrom üzerine çalışmaları olmak.

Dr. Öğr. Üyesi – Tıbbi Biyoloji (1 kişi): Temel biyoteknoloji alanında doktora yapmış, gen ekspresyonu, moleküler belirteçler, bitkisel metabolitlerin tıbbi etkileri ve DNA modifikasyon yöntemleri üzerine çalışmaları olmak.

Tek Kadroya Başvuru Şartı

Üniversite, aynı adayın birden fazla kadroya başvuruda bulunması halinde tüm başvuruların geçersiz sayılacağını açıkladı. Ayrıca, akademik yükseltilme ve atanma yönergesinde belirtilen koşulları sağlamayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek.