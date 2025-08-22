Üniversitenin Yozgat Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Kenan Kılıç’ın yürütücülüğünü üstlendiği “Ahşap Kusurlarının Görüntü İşleme Tabanlı Özelleştirilmiş Derin Öğrenme Mimarileri ile Otomatik Tespiti” başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.
Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, TÜBİTAK “1002-A Hızlı Destek Modülü Projeleri Destekleme Programı” kapsamında projesi kabul edilen Dr. Kenan Kılıç’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Kaynak: Haber Merkezi