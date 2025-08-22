Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Araştırma Görevlisi Erdem Karakoç'un yürütücü ve Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz'ın danışman olarak yer aldığı "Farklı Lokasyonlarda Bazı Endüstriyel Kenevir (Cannabis Sativa Var. Sativa) Melezlerinin Özelliklerinin Belirlenmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında destek almaya hak kazandı.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, TÜBİTAK “1002-A Hızlı Destek Modülü Projeleri Destekleme Programı kapsamında projesi kabul edilen öğretim elemanlarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.