Yozgat’ta 10–12 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen U17 Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda, Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. sınıf öğrencileri önemli başarı elde etti.

Müsabakalarda 60 kg kategorisinde Danyal Hüseyin Dudaklı ve 75 kg kategorisinde Ejder Sarıkaya, rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek Türkiye üçüncülüğü elde etti ve bronz madalya kazandı.

Sporcuların bu başarısı, Bozok Üniversitesinin spor alanındaki eğitim kalitesi ve öğrenci yetkinliğinin bir göstergesi olarak büyük takdir topladı.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Türkiye üçüncüsü olan öğrenciler ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.