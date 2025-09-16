Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren IEEE ROUTE66 Takımı, TEKNOFEST 2025 kapsamında ASELSAN iş birliğiyle yerli ve milli imkânlarla yenilikçi hava savunma sistemleri prototipi tasarladı.

Hazırlanan proje, TEKNOFEST 2025 yarışması öncesi üç aşamalı eleme sürecini başarıyla tamamlayarak finalist olan son 15 takım arasına girmeyi başardı.

Takımın geliştirdiği proje, tamamen özgün ve yerli imkanlarla hazırlanmış bir prototip niteliğinde. Projeyle lazer teknolojisi kullanarak Türkiye’nin hava savunma sistemlerine katkı sunulması ve hava saldırıları karşısında sistemin otonom şekilde hedefleri tespit edip imha edebilmesi amaçlanıyor.

Takımın geliştirdiği prototip, herhangi bir hava savunma sistemi karşısında dost ve düşman ayrımı yapabiliyor ve havadaki nesneleri tespit ederek doğru hedefleri otonom şekilde işleyebiliyor. Bu sayede prototip, hem savunma hem de saldırı senaryolarında verilen görevleri insan müdahalesine minimum ihtiyaçla gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, roket veya füze saldırılarında “Çelik Kubbe” veya “Demir Kubbe” olarak bilinen sistemleri destekleyen bir çalışma olarak tasarlanan sistem, otonom yazılımlar ve mekanizmalar sayesinde hedefleri doğru şekilde tespit edip imha edebiliyor. Bu özellik, sistemin hem güvenlik hem de savunma alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Takım, yaklaşık 8 aylık yoğun çalışmalar sonucunda tamamen yerli ve milli imkanlarla özgün bir prototip geliştirdi. Yarışmada, sistemin farklı senaryolar üzerinden sınanması planlanıyor; bunlar arasında yarı otonom hedef imhası, düşman nesnelerin otomatik olarak imhası ve yasaklı alanların belirlenmesi gibi aşamalar bulunuyor.

Takım, tamamen özgün olarak geliştirilen arayüz ve otonom yazılımlarla, TEKNOFEST 2025 Hava Savunma Sistemleri Yarışması’nda başarıyla dönmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren IEEE ROUTE66 Takımı’nın, TEKNOFEST 2025 Hava Savunma Sistemleri Yarışması’nda finale kalan 15 takım arasına girmesinden dolayı büyük gurur duyduklarını belirterek, takımı tebrik etti.

Tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirilen, lazer teknolojisi kullanarak otonom hedef tespit ve imha kabiliyetine sahip bu yenilikçi hava savunma sisteminin, üniversitenin bilimsel ve teknolojik üretkenliğinin önemli bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Rektör Yaşar, “Öğrencilerimizin ve danışman akademisyenlerimizin 8 aylık yoğun emekleriyle ortaya koyduğu bu proje, hem üniversitemizin hem de ülkemizin savunma sanayii vizyonuna değerli bir katkıdır. TEKNOFEST 2025 finalinde de aynı azim ve gayretle başarılı olacaklarına yürekten inanıyor, IEEE ROUTE66 Takımı’na üstün başarılar diliyorum” dedi.