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Bozok Üniversitesi Şefaatli Meslek Yüksek Okulu’nda, yangın anında binaların doğru şekilde tahliye edilmesi ve yangın söndürme tüplerinin kullanımının öğrencilere uygulamalı gösterilmesi amacı ile Şefaatli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ortak program dahilinde tatbikat yapıldı.

Yangın öncesi alınacak önlemler, yangın söndürme teknikleri, yangın ve diğer afetlerden etkilenen kişiler ile binalarda mahsur kalan kişilerin nasıl kurtulacağı gibi konular hakkında bilgilerin verildiği eğitim sonunda katılımcılara, olası bir yangın durumunda yapılması gerekenler ve yangın ekipmanlarının doğru kullanımı Şefaatli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi tarafından uygulamalı olarak anlatıldı.

MYO Öğretim Görevlisi Fatih Oğuz Bekdemir koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eğitim ve tatbikat sonrasında Şefaatli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin soruları cevaplandırılarak tatbikat başarı ile gerçekleştirildi.

MYO Öğretim Görevlisi Fatih Oğuz Bekdemir, “Belediyesi İtfaiye Amirliği tarafından yangın sınıflarına göre kullanılması gereken yangın söndürücüler ve doğru yangın söndürme metotları hakkında uygulamalı olarak bilgilendirme yapıldı. Bahçede tatbikat amaçlı ufak bir yangın çıkarılıp öğrencilerden yangına müdahale etmeleri istendi. Yangın söndürme faaliyetine öğrencilerden yüksek katılım sağlandı. Okul yönetimi, öğrenci ve öğretmenlerle tecrübelerini paylaşan Şefaatli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederim” dedi.