Yozgat Bozok Üniversitesi bilgisayar mühendisliği öğrencileri araştırma çalışmalarını Bozok Bilim İletişim Ofisi’nde sürdürüyor.

Türkiye’nin bilimsel gelişimini desteklemek ve akademik bilgi birikiminin toplumla buluşmasını sağlamak amacıyla üniversitede kurulan Bilim İletişimi Ofisi’nde öğrencilerin araştırma ve proje geliştirme faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Tasarım ve Bitirme Projesi dersleri kapsamında yürüttükleri araştırma çalışmalarını Üniversite Bilim İletişimi Ofisi’nde sürdürüyor.

Bilim Kafe’de yer alan iMac ve Windows bilgisayarların, öğrencilerin projeleri için ihtiyaç duydukları yazılım, analiz ve tasarım araçlarıyla donatılması sayesinde öğrenciler, bireysel ve takım çalışmalarını modern, konforlu ve teknolojik bir ortamda gerçekleştirme imkânı buluyor.

Bilim Kafe’nin aktif olarak kullanılmasıyla birlikte, öğrencilerin araştırma kültürünün gelişmesi, yenilikçi projeler üretme becerilerinin artması ve teknolojiye dayalı öğrenme süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.