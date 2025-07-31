Tarım ve bitkisel üretim alanlarında uygulamalı eğitim veren bölüm, sürdürülebilir tarım, iklim değişikliği ve gıda güvenliği gibi küresel sorunlara bilimsel katkı sunmayı hedefliyor.

Tarım ve bitkisel üretim alanlarında hem teorik hem de uygulamalı eğitimi esas alan bölüm, Türkiye’nin tarımsal kalkınma hedeflerine ve küresel tarım sorunlarına bilimsel katkı sunmayı amaçlıyor.

Tarla Bitkileri Bölümü’nde eğitim görecek öğrenciler; tarla bitkileri yetiştiriciliği, tohum teknolojisi, bitki ıslahı, tarımsal biyoteknoloji ve tarımsal mekanizasyon gibi birçok alanda hem teorik bilgi hem de sahada uygulama yapma imkânına sahip olacak. Bölüm, ilk etapta lisans düzeyinde 20 öğrenci ile yeniden eğitime başlayacak.

Tarla Bitkileri eğitimi, sadece üretimi değil; aynı zamanda iklim değişikliği, kuraklık, toprak verimliliği ve gıda güvenliği gibi güncel ve küresel sorunlara da bilimsel perspektiften çözüm üretmeyi kapsıyor. Bölüm, bu anlamda geleceğin tarım profesyonellerini yetiştirerek, sürdürülebilir bir tarım sistemi için önemli bir rol üstleniyor.

Endüstriyel kenevir alanında ihtisas üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi, bu alandaki araştırmalarını Tarla Bitkileri Bölümü ile entegre bir biçimde yürütmeyi planlıyor. Böylece öğrenciler, üniversitenin ihtisaslaştığı bu önemli alanda da araştırma, proje geliştirme ve saha uygulamalarına katılma şansı elde edecek.

Tarla Bitkileri Bölümü, yalnızca geleneksel tarım uygulamalarıyla değil; yenilikçi, sürdürülebilir ve bilim temelli yaklaşımlar ile tarımın geleceğine yön verecek bir eğitim vizyonu sunuyor.