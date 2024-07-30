Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, iş birliği protokolü sayesinde yapılacak eğitimler ile operasyonel etkinliği artırmak, rekabet gücünü yükseltmek, sürdürülebilir başarı için temel bir yapı oluşturmak ve bu tekniklerin doğru şekilde uygulanması ile işletmelerin uzun vadeli büyüme ve gelişme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olması amaçlandığını söyledi.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından TR72 Bölgesi’nde uygulanmak üzere İmalat Sanayi Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan “Bozok Teknopark’ta Verimliliği ve İnovasyonu Artırmak için Eğitimlerle Çözümler Arıyoruz” başlıklı projenin iş birliği protokolü Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ve Bozok Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Kadir Yeşilyurt’un katılımı ile imzalandı.

Protokol kapsamında, “Yalın Üretim Teknikleri Eğitimi ve Problem Çözme Teknikleri Eğitimi” verilecek. Bu eğitimlerden hem Teknopark’ta yer alan hem de organize sanayi bölgelerinde imalat sanayiye yönelik faaliyet gösteren firmalar ve çalışanları yararlanacak. Yapılacak eğitimler ile operasyonel etkinliği artırmak, rekabet gücünü yükseltmek, sürdürülebilir başarı için temel bir yapı oluşturmak ve bu tekniklerin doğru şekilde uygulanması ile işletmelerin uzun vadeli büyüme ve gelişme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olması amaçlanıyor.

Protokolün Bozok Üniversitesi adına büyük kazanımlar sağlayacağını belirten Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Üniversite sanayi iş birliklerini geliştirmek adına imzalanan iş birliği protokolünün hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.