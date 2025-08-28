Bozok Teknopark'ta kurdukları şirketle 4 ayda aracın prototipini üreten Uslukılıç kardeşlerin projesi, TÜBİTAK BİGG Projesi kapsamında onaylanarak 1. Aşama "Hızlandırma Programı"na alındı.

Araç, kamera ve sensörler sayesinde en az 30 santimetre genişliğindeki mağara, oyuk ve maden ocaklarındaki zehirli gazları tespit ederek anlık görüntü aktarabilecek.

Yaklaşık 400 gram ağırlığında olan ve 300 gram yük taşıyabilen aracın, geliştirilecek sistemle enkaz altındaki canlıların yerini ısı ve ses sensörleriyle tespit edilebilmesi planlanıyor.

Kardeşlerden Said Enes Uslukılıç, aracı bir süre önce üniversitede düzenlenen Genç Fikirler Fabrikası Yarışması için geliştirdiklerini söyledi.

Aracın sadece yarışmayla kalmasını istemediğini anlatan Uslukılıç, bu kapsamda ağabeyi ile Teknopark'ta AR-GE çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.

Bozok Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden bu yıl mezun olduğunu ifade eden Uslukılıç, "Okurken aynı zamanda insansız kara aracı ve ana kartlar üzerine çalışmalar gerçekleştirdim. Bu çalışmalar sonucunda Bozok Teknopark'ta bir yazılım şirketi kurma aşamasına geldik. Bu aşamadan sonra da mini insansız kara aracıyla Genç Fikirler Fabrikası Yarışması'na katıldık" dedi.

Uslukılıç, TÜBİTAK BİGG'e başvurduklarını ve ürettikleri prototipin aşamalarını tamamlamak için çalıştıklarını belirtti.

Aracın savunma sanayi, madencilik ve afet durumlarında kullanılabilecek bir ürün olduğuna dikkati çeken Uslukılıç, şöyle konuştu: "Aracımız girilemeyen mağara ya da maden ocağında bulunan zehirli gazları ölçebilmektedir. Bunları da alfa sensör ile profesyonel bir şekilde veri olarak bilgisayarımıza aktarmaktadır. Madencilikte ise açılacak bir madende insansız kara aracı kullanılabilir. Aracımız, zehirli gazları tespit edebilir veya görüntü işlemeyle bize görüntü aktarabilir. Aracımız, afet durumlarında da özel sensörlerle donatılarak 20-30 santimlik deliklere girip canlı ya da ses olup olmadığını bulabilir."

Uslukılıç, aracın menzilinin şu anda 100 metre olduğunu, 5 kilometreye kadar çıkarmayı planladıklarını dile getirdi.

Ağabey Mustafa Semih Uslukılıç da aracın üçüncü modülünün afetler için tasarlandığını belirtti.

Deprem gibi afetlerde ses sensörlerinin de devreye gireceğini anlatan Uslukılıç, şunları kaydetti: "Bu olaylara müdahale ederken, bir yer istasyonuyla birden fazla cihazımızı bölgeye bırakarak otonom bir şekilde tespit yapması planlanmaktadır. Gelişmiş sensörler kullanarak insanın canlı doku tespiti yapılacak. Canlı mı, değil mi, ne durumda, nabzı ve hayati fonksiyonları kontrol edilecek. Böylelikle merkeze bilgi verilecek ve noktasal konumlarda tespitler yapılacak. Bu sayede hızlı müdahale ve hızlı çözüm üreteceğiz. Ayrıca ses sensörü ekleyerek depremlerde cihazı konumlandırmaya entegre edeceğiz. Bir evin içerisinde biz görmesek dahi ses geldiğinde, bu sesi veren kişi veya yapının ne durumda olduğu, nerede bulunduğu ve nereye müdahale edilmesi gerektiği konumlandırmayla anlaşılabilecektir."

Uslukılıç, prototip yetişmediği için katılamadıkları TEKNOFEST yarışmalarına, gelecek yıl katılmak için hazırlıklarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.