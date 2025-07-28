Protokol, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ile Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Fudayl Erkoç arasında imzalandı.

İş birliği protokolü kapsamında, Akademi Merkezi tarafından, üniversitemiz öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim, Dinî Mûsiki ve Arapça başta olmak üzere mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi, Üniversitemiz tarafından ise Akademi Merkezi eğitim görevlileri, aday din görevlileri ve kursiyerlerinin lisansüstü çalışmalara teşvik edilmesi ve desteklenmesi amaçlanıyor.

Protokol imza töreni sonrası konuşan Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Fudayl Erkoç, “İş birliği protokolü ile Kur'an-ı Kerim ve Kıraat alanında, Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim gören öğrencileri mesleğe hazırlayarak, örgün ve yaygın din eğitimi ve hizmetlerinde görev alabilecek nitelik ve yeterlikte yetişmelerini ve Dinî Mûsiki alanında, Akademi Merkezi ve İlahiyat Fakültesi ile ortak bir dinî musiki korosu oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar da, “Eğitimde iş birliği protokolü ile hem üniversitemizin hem de Diyanet Akademisi'nin bilgi birikimini toplum yararına sunmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında Diyanet Akademisi Aday Din Görevlisi alım sınavlarına ve uygulamalı mülakata hazırlanmalarının yanı sıra meslekî hitabet ve uygulama/staj deneyimi ve becerisi kazanmalarını sağlamayı planlıyoruz. Bu iş birliği, sadece akademik değil, sosyal ve kültürel anlamda da önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.