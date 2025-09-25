Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, uluslararası güneş saati ve yerkürenin çevresini hesaplama etkinliğine katıldı.

“Geleneksel 8. Uluslararası Güneş Saati” ve “5. Uluslararası Yerkürenin Çevresini Hesaplama Etkinlikleri”, 23 Eylül 2025 tarihinde Ankara merkezli olarak çevrimiçi ve yurt içi-yurt dışı bağlantılarla düzenlendi.

Etkinlikler, Gazi Üniversitesi Akıl Yürütme Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. İbrahim Yüksel’in öncülüğünde ve topluluk yönetimi ile öğrencilerin koordinasyonunda yürütüldü. Türkiye’nin farklı illerinden ve Almanya, Azerbaycan, Tayvan gibi ülkelerden öğrencilerin yüksek ilgi gösterdiği etkinliklerde, hava şartları uygun olan bölgelerde katılımcılar ölçümler aldı.

Etkinliğin açılışında, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Serçin Karataş, Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Almanya’dan Hamburg Başkonsolosluğu Türk Kültürü Öğretmeni Müslim Elitok, Tayvan’dan Elif Kargalıoğlu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zeynel Abidin Yılmaz, Azerbaycan’dan gazeteci Ülkər Şixməmmədova, Fizik Öğretmeni Polad İsmayılov ve Matematik Öğretmeni Niyazi Rzayəv ile Bartın Bilim Sanat Merkezi’nden Muhammed Ali Savaş kısa konuşmalar yaptı.

Prof. Dr. Serçin Karataş, etkinliğe katılanları selamlayarak, organizasyonun özellikle Akıl Yürütme Topluluğu ve Gazi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin aktif katılımıyla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Etkinlik boyunca konuşmacılar ve canlı yayınlar aracılığıyla, farklı ülkeler ve illerdeki katılımcılarla ölçüm sonuçları ve deneyimler paylaşıldı. Hava koşulları uygun olmayan bölgelerdeki öğrenciler çevrimiçi toplantılarla etkinliğe katılım sağladı.

Konya Şehit Hüseyin Albaşgil Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni Osman Sünbül, etkinliğin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmede önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, “Öğrenciler gözlem yapma, ölçüm alma, verileri kaydetme ve yorumlama gibi temel araştırma basamaklarını deneyimleme şansı buluyor. Tarihsel bilimsel yöntemlerin uygulamalı olarak tanıtılması, fen ve matematiğin günlük yaşamla ilişkisini kavramalarına ve bilime karşı olumlu tutum geliştirmelerine katkı sağlıyor” dedi.

Doç. Dr. İbrahim Yüksel ise etkinlikte, bilim tarihinde Güneş saati ve Yerküre’nin çevresini ölçme çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, destek veren üniversite ve fakülte yönetimine ve organizasyona katılan herkese teşekkür etti.