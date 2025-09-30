Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, bölge halkına sunduğu sağlık hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor.

Son olarak, deri hastalıklarının tedavisinde etkin sonuçlar veren Fototerapi (Işık Tedavisi) uygulaması hastanemizde hizmete girdi.

Dermatoloji Anabilim Dalı bünyesinde hizmet vermeye başlayan Fototerapi Ünitesi, özellikle sedef, vitiligo, egzema ve kronik kaşıntı gibi deri hastalıklarında etkinliği kanıtlanmış modern bir tedavi seçeneği sunuyor.

Fototerapi, belirli dalga boyundaki ultraviyole (UV) ışınlarının cilde kontrollü bir şekilde uygulanmasıyla gerçekleştirilen, bilimsel temelli bir yöntem olarak öne çıkıyor. UV ışınlarının derideki yangıyı azaltmasıyla etki gösteren fototerapi, seanslar halinde uygulanıyor. Tedavi süreci, hastanın ihtiyacına göre birkaç saniyelik kısa ışık maruziyetleriyle başlayıp kademeli olarak artırılıyor. Uygulama, tüm vücuda özel kabinlerde yapılabildiği gibi yalnızca belirli bölgelere yönelik cihazlarla da gerçekleştirilebiliyor.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin, bu yeni tedavi yöntemiyle hastalara modern ve bilimsel temelli sağlık hizmeti sunması hedefleniyor. Fototerapi ünitesinde hizmet, Prof. Dr. Emine Çölgeçen ve Dr. Öğr. Üyesi Necip Enis Kaya tarafından verilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine Çölgeçen, fototerapi uygulamasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Fototerapi uygulamasını hastanemize kazandırarak dermatoloji alanında önemli bir adım atıyoruz. Bu tedavi sayesinde daha önce yalnızca büyük şehirlerde alınabilen bir sağlık hizmetini artık kendi hastanemizde sunabiliyoruz. Üniversitemiz, sağlık alanındaki yatırımlarını sürdürerek hem bilimsel çalışmalara katkı sağlıyor hem de bölge halkının kaliteli sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırıyor. Fototerapi ünitemiz sayesinde hastalarımız daha modern ve konforlu bir tedaviye kavuşmuş olacak. Amacımız, bölgemizde sağlık hizmetlerini sürekli geliştirerek vatandaşımıza en iyi imkânları sunmaktır.”