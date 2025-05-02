Yozgat Bozok Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu, “Hilalin Altında, Öğreniyor, Öğretiyoruz” projesinin ikinci oturumunu gerçekleştirdi.

Bozok Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ÜNİDES projesi kapsamında, Çalatlı köyü ilkokulunda "Hilalin Altında, Öğreniyor, Öğretiyoruz" isimli projesinin ikinci oturumunu başarıyla gerçekleştirdi.

Proje kapsamında üniversite öğrencileri, köydeki öğrencilere çeşitli eğitimler vererek, hem sosyal sorumluluk bilincini artırmayı hem de eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor.

Genç Kızılay Topluluğu, projeyle köydeki çocuklara yönelik önemli bilgiler sunarak, eğitim alanındaki katkılarını sürdürmeye devam ediyor.