Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilen devir teslim töreninde Dekan Prof. Dr. Nezahat Güçlü görevini Prof. Dr. Gürsel Güler’e devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, Eğitim Fakültesi dekanlık görevine başladığı ilk günden itibaren adalet, sorumluluk ve hoşgörü anlayışıyla görevini layıkıyla yapmaya çalıştığını söyledi.

Emekliliği nedeniyle görevinden ayrıldığını belirten Prof. Dr. Güçlü konuşmasının devamında; “Görev sürem boyunca fakültemizi ileriye taşımak adına ekip ruhu ile çalıştık. 45 yıllık tecrübe ve deneyimlerimle öğrencilerimin her zaman yanında olmaya gayret ettim. Buradan ayrılırken hüzünlüyüm. Bu ayrılık zor gelecek ama görevimi yakın çalışma arkadaşım Prof. Dr. Gürsel Güler’e bırakmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnanıyorum ki Eğitim Fakültemiz daha iyi noktalara gelecektir. Görev sürem boyunca bizlere her türlü kolaylığı sağlayan Rektörümüze, fakülteme gösterdiği destek, şahsıma gösterdiği sevgi sebebiyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

“İLERİYE TAŞIMAK TEMEL GÖREV”

Devir teslim töreninde konuşan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, görev değişiminin bir bayrak yarışı olduğunu ve bu bayrağı daha ileri taşımanın temel bir görev ve sorumluluk olduğunu söyledi. Rektör, “Fakültemize tecrübe ve deneyimleri ile çok büyük katkıları olan Prof. Dr. Nezahat Güçlü hocamıza teşekkür ediyorum. Kendi isteği ile emekli olmaya karar verdi. Görev süresince Eğitim Fakültemiz ve Üniversitemiz için yaptıkları unutulmaz. Nezahat hocama bir dekandan, bir yöneticiden öte bu kuruma anneliği öğrettiği için ayrıca teşekkür ederim. Unutulmayacağınızı ve bizim için değerli olduğunuzu bilmenizi isterim. Fakültemize sunduğunuz değerli katkılardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Dekanlık görevine vekâleten atanan Prof. Dr. Gürsel Gürel hocamız da deneyim ve tecrübeleri ile bundan sonraki süreçte fakültemize değer katacaktır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Eğitim Fakültesi yeni dekanı Prof. Dr. Gürsel Güler de “Akademik hayatım boyunca edindiğim bilgiyi ve tecrübeyi üniversitemize ve fakültemize aktarmak için kullanacağım. Görevimin sorumluluğunun bilinciyle fakültemizi daha ileri seviyelere taşımak için çalışacağız. Nezahat hocama fakültemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Beni bu göreve layık gören Rektörümüz Prof. Dr. Evren Yaşar’a da ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.