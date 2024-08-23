"Kıyı" konulu 2024 yılı Ziya Tanalı Ödülleri Ulusal Öğrenci Mimari Proje Yarışması sonuçları açıklandı. Bozok Üniversitesi öğrencileri hazırlıkları proje tasarımı ile yarışmada birinci oldu.

Yozgat Bozok Üni (2)

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Öğrenciler, Bartın’ın Amasra ilçesinin kıyı şeridinin şimdi ve gelecekteki durumunu gösteren tasarımla yarışmaya katıldı.

Bozok Birinci Oldu

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi  Arş. Gör. Dr. Sadakat Safiyye Mumcuoğlu Türker’in yürütücülüğünde,  Mimarlık Bölümü öğrencileri Büşra Karakuş ve Hazal Sarız tarafından MİM302 Stüdyo VI dersi kapsamında hazırlanan "Kıyı" konulu  proje tasarımı  2024 yılı Ziya Tanalı Ödülleri Ulusal Öğrenci Mimari Proje Yarışması'nda "Eşdeğer Birincilik" ödülünü almaya hak kazandı.

Bozok Birinci Oldu1

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Ziya Tanalı Ödülleri Ulusal Öğrenci Mimari Proje Yarışması'nda elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Arş. Gör. Dr. Sadakat Safiyye Mumcuoğlu Türker ve öğrencilerimiz Büşra Karakuş ve Hazal Sarız’ı tebrik ederek başarılarının  devamını diledi.

Kaynak: Haber Merkezi