Gönüllü akademisyenler, köy okullarında bilim sevgisini aşılamak ve öğrencilerin ufkunu genişletmek için düzenlenen programda çocuklarla keyifli bir gün geçirdi.

10 Ekim 2025 Cuma günü gerçekleştirilen 85. “Köyde Okuma Etkinliği”nin ilk durağı Üçkaraağaç İlkokulu ve Ortaokulu oldu. Okul Müdürü Coşkun Doğan’ın davetiyle okula gelen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilere “Mini Bilim Söyleşileri” yaptı. Sohbet havasında geçen etkinlikte çocuklara bilimin günlük yaşamdaki yeri, proje yapmanın önemi ve denemekten korkmamanın gerekliliği anlatıldı.

Prof. Dr. Böyükata, “Üçkaraağaç’tan da Aziz Sancar çıkabilir” diyerek çocuklara ilham verdi. Öğrencilerle birebir iletişim kuran akademisyen, onların sorularını yanıtlayarak bilimle ilgili meraklarını pekiştirdi.

YOBÜ öğrencileri Tuncay İlbay ve Ramazan Bayazit, sınıflarda VR gözlük ve robot uygulamaları yaptırarak çocuklara teknoloji dolu anlar yaşattı. Okul Müdürü Doğan, “Bu etkinlik öğrencilerimizin dünyasını değiştirdi. Özellikle köyden de bilim insanı çıkabileceğini görmeleri çok kıymetliydi” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Etkinliğin ikinci durağı olan Yukarıçulhalı Şehit Teğmen Nurettin Türkmen İlkokulu ve Ortaokulu, programın 86’ncı ayağına ev sahipliği yaptı.

Okul Müdürü Mehmet Öçsoy’un davetiyle gerçekleşen etkinlikte, Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın yanı sıra Doç. Dr. Soner Özen, Öğr. Gör. Dr. Feyyaz Alpsalaz ve YOBÜ öğrencileri yer aldı.

Etkinlikte çocuklara “Ben de yaparım” sloganı aşılanırken, bilim ve teknolojiyle ilgili örnekler sunuldu. Prof. Dr. Böyükata, “Yukarıçulhalı’dan da Uluğ Bey çıkabilir” diyerek öğrencilere cesaret verdi. Türkiye’nin bilimde ilerlemesi için genç nesillerin araştırmacı ve girişimci olması gerektiğini vurguladı.

Doç. Dr. Soner Özen, öğrencilerle birlikte uzaklık, gaz ve deprem sensörleri gibi teknolojileri tanıttı. Öğrenciler, sensörleri deneyerek bilimin günlük yaşamda nasıl yer aldığını gözlemledi.

Öğr. Gör. Dr. Feyyaz Alpsalaz ise öğrencileri yapay zekâ ve robot teknolojileriyle tanıştırdı. VR gözlük deneyimi ve robot araba uygulamalarıyla köydeki çocuklar için unutulmaz bir gün yaşandı.

Etkinlik sonunda akademisyenler, öğrenciler için getirdikleri kitap ve afişleri dağıttı. Malzeme desteği sağlayan çeşitli üniversitelerden akademisyenlere, eğitim gönüllülerine ve yayınevi temsilcilerine teşekkür edildi.

Programın sonunda değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, köy okullarının eğitim sisteminde yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

Böyükata, “Köy okulları aslında ‘butik okul’ özelliği taşıyor. Sakinliği, doğallığı ve birebir eğitimiyle çok değerli ortamlar sunuyor. Bu okullar, yerel özelliklere uygun derslerle zenginleştirilmelidir” dedi.

Böyükata, “Köyde Okuma Etkinlikleri”nin bu alandaki boşluğu bir nebze doldurduğunu ancak daha fazla destekle köy okullarının geleceğe hazırlanabileceğini vurguladı.